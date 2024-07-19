Россиянин удовлетворял себя в общественном месте перед подростками и попал под статью

В Канске завели дело в отношении мужчины, мастурбирующего перед подростками

В Канске (Красноярский край) следователи завели уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, мастурбирующего в общественном месте на глазах 15-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Дело возбудили по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

По версии следствия, 18 июля подозреваемый выпил и стал удовлетворять себя на площади Коростелева города Канска. Во время этих действий он сидел на качели и смотрел на школьницу. Девочке удалось заснять этот момент на видео.

Ранее в Красноярске уроженец Тувы поссорился во время застолья с несовершеннолетней подругой, затем избил ее и сбросил с 13-го этажа.