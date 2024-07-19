Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:26, 19 июля 2024Бывший СССР

СБУ возбудила дело против министра транспорта ДНР

СБУ возбудила дело против министра транспорта ДНР Тужилина
Владимир Тужилин

Владимир Тужилин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении министра транспорта Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Тужилина. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Чиновнику вменяют посягательство на территориальную целостность страны. СБУ заявляет, что Тужилин занимается созданием новых транспортных путей для переброски российских военных из Ростовской области в направлении фронта.

Также ведомство сообщило, что он занимается организацией транспортного соединения Мариуполя с Бердянском и Мелитополем.

Ранее на Украине задержали депутата от правящей партии «Слуга народа» Николая Задорожного. Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает в вымогательстве неправомерной выгоды от главы сельского совета в Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      В России приговорили американского журналиста к 16 годам колонии. Трамп обещал вернуть его в США с помощью Путина

      Доктор предупредил о скрытых опасностях бокала вина по выходным

      В МОК ответили на вопрос об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады-2024

      В России оценили модернизированную БМП-2

      «Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт «Внуково»

      Известный комик сравнил менталитет россиян и американцев

      74-летняя модель Твигги восхитила фанатов внешним видом

      Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

      Бортпроводникам пришлось вручную выгребать отходы из туалетов самолета

      Нетаньяху раскритиковал заключение суда ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше