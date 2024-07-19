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09:32, 19 июля 2024Россия

Стало известно о смерти пострадавшего при ударе ВСУ 16-летнего белгородского подростка

Гладков: пострадавший при ударе ВСУ в Шебекино подросток умер в больнице

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

16-летний подросток, пострадавший 11 июля при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по детской площадке в городе Шебекино Белгородской области, умер в больнице. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Как стало известно, школьник получил серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды. Это привело к обширной кровопотере — четыре литра крови.

Гладков отметил, что после поступления в больницу у несовершеннолетнего дважды останавливалось сердце и медики дважды возвращали его к жизни.

«В ходе его лечения проводились регулярные консультации со специалистами федеральных центров. Тяжесть его состояния не позволяла отправить в Москву», — написал белгородский губернатор. Он принес соболезнования родственникам юноши.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удары беспилотниками по Белгородской области. В результате атак три человека получили ранения. Еще одного мужчину спасти не удалось: он находился в салоне автомобиля, атакованного дроном.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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