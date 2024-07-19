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15:03, 19 июля 2024Путешествия

Стюардессе пришлось держать отвалившуюся дверь туалета в течение 16-часового перелета

The Independent: дверь самолета Cathay Pacific отвалилась сразу после вылета

Фото: Christian Keenan / Getty Images

Стюардесса авиакомпании Cathay Pacific придерживала отвалившуюся сразу после вылета дверь туалета в течение 16-часового полета. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, самолет вылетел из Гонконга в Нью-Йорк, США, 14 июля. Как только борт поднялся в небо, дверь одного из туалетов соскочила с петель и отвалилась, перегородив проход. Одной из бортпроводниц пришлось держать ее во время перелета.

Авиакомпания заявила, что дефект был устранен после посадки. Тем не менее было начато расследование инцидента.

Ранее у самолета авиакомпании United Airlines в воздухе отвалился кусок обшивки двигателя. Нештатная ситуация произошла с Airbus A320, летевшим из Коннектикута в Колорадо, США. На борту находились 124 пассажира и 5 членов экипажа.

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      Марк Успенский
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