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11:23, 19 июля 2024Мир

Трамп потребовал немедленно отменить уголовные дела против него

Трамп после покушения потребовал немедленно отменить уголовные дела против него
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп после покушения потребовал отменить уголовные дела против него. Об этом сообщает Politico.

Экс-президент во время выступления на американском телевидении подробно пересказал момент недавнего покушения. После этого он заявил, что Демократической партии США стоит немедленно прекратить уголовные преследования политика, чтобы «объединить страну».

«Они должны сделать это без промедления», — подчеркнул Трамп.

Он также похвалил окружного судью США Эйлин Кэннон — «весьма уважаемого федерального судью» — за то, что она закрыла уголовное дело о незаконном хранении секретных документов.

13 июля на Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.

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      Лина Пивоварова
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