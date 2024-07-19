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09:51, 19 июля 2024Бывший СССР

В Эстонии захотели ужесточить правила пересечения границы с Россией

Минфин Эстонии предложил ужесточить правила пересечения границы с Россией

Фото: Janis Laizans / Reuters

Минфин Эстонии направил в правительство план, который ужесточает правила пересечения границы с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министерство предложило разрешить перевозку грузов и пересечение границы через автомобильные погранпункты Юго-Восточной Эстонии только в дневное время. Кроме того, ведомство призывает закрыть для пешеходов переход в Лухамаа.

В плане Минфина говорится, что погранпереход в Койдула будет открыт с 05:00 до 22:00, а таможенное оформление товаров планируется проводить с 07:00 до 19:00. При этом такое изменение не затронет железнодорожный пункт пропуска в Койдула. Эстонские власти объяснили ограничения тем, что нужно усилить контроль за подсанкционными товарами и обеспечить безопасное движение.

Ранее МИД Эстонии вызвал представителя российского посольства и передал ему ноту с предложением провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарва. Таллин назвал фарватер основной контрольной линией между государствами. Согласно заявлению ведомства, Эстония и Россия по-разному понимают его направление.

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      Кристина Есикова
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