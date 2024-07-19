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09:11, 19 июля 2024Экономика

В России выросло производство молока

«Союзмолоко»: за первое полугодие переработка молока в РФ выросла на 3 процента

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В первом полугодии 2024 года производство молока в России выросло на 3 процента в годовом выражении. Об этом со ссылкой на исследование Национального союза производителей молока («Союзмолоко») пишет «Коммерсантъ».

Всего за семь месяцев было переработано 13,2 миллиона тонн молока. Увеличился и выпуск молочной продукции: за январь-май было произведено на 23 процента больше сливок (145 тысяч тонн), на 9 процентов больше творога и творожных продуктов (334,5 тысячи тонн), на 14 процентов больше мороженого (260,3 тысячи тонн) и на 13 процентов — йогурта (330,6 тысячи тонн).

Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов отмечает, что в прошлом году компании отрасли смогли нарастить производство на фоне снижения цен на сырье. Большие объемы молочной продукции помогли сдержать темпы роста цен в категории ниже средней продовольственной инфляции (4,23 против 7,42 процента).

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Владелец производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев ожидает, что к концу текущего года спрос на молочную продукцию вырастет. При этом уже сейчас в крупных ретейлерах не менее трети продаж в категории приходится на местных, локальных производителей, добавляет председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Совокупная выручка 30 крупнейших производителей молочной продукции страны в прошлом году выросла на 10,1 процента, до 857 миллиардов рублей. В топ-3 по объему выручки вошли «Вимм-Билль-Данн» (136,7 миллиарда рублей, плюс 10 процентов), Health & Nutrition (ранее «Danone Россия», 116,6 миллиарда рублей, плюс 3 процента) и «Комос групп» (45,8 миллиарда рублей, плюс 15 процентов).

Глава «Союзмолока» прогнозирует, что себестоимость молочной продукции в 2024 году вырастет. По его мнению, это произойдет из-за роста затрат на электроэнергию и оплату труда работников предприятий, а также высокой стоимости кредитов.

Ранее стало известно, что в число самых часто проверяемых россиянами товаров через программу «Честный знак» вошли пиво и молоко. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), за первые шесть месяцев 2024-го было проверено более 43 миллионов товаров. Из них на молочные продукты пришлось 11,5 миллиона проверок.

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