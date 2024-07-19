Reuters: нехватка снарядов ВСУ связана с провальной политикой США

Нехватка снарядов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) связана с провальной политикой США по развитию военно-промышленного комплекса (ВПК), которая продолжалась на протяжении нескольких президентских администраций. Об этом сообщает Reuters.

В частности, к таким выводам агентство пришло по итогам опроса десятка действующих и бывших военных чиновников США, Украины и НАТО. Также был изучен ряд конфиденциальных брифингов армии США и документации Пентагона.

Согласно опубликованным данным, до 2018 года США практически не производили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, которые являются ключевым типом снарядов, используемых ВСУ. Кроме того, американские власти допустили целый ряд ошибок при модернизации оборонных предприятий, в результате чего стоимость производства боеприпасов выросла, а поставленные сроки выполнены не были.

Кроме того, авторы материала обратили внимание на проблемы с импортом ряда необходимых ресурсов для производства вооружений. Например, одним из партнеров по поставке взрывчатых веществ был завод на Украине, который в первые дни специальной военной операции (СВО) перешел под контроль России. По мнению журналистов агентства, подобные системные ошибки американского руководства привели к нынешнему кризису с вооружениями, а не какие-либо другие факторы.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Запасы снарядов в США были истощены в последние месяцы на фоне конфликтов на Украине и в Израиле. По данным издания, США не могут производить артиллерийские снаряды с достаточной для противостояния России скоростью, несмотря на активную мобилизацию ВПК.