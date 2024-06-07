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21:56, 7 июня 2024Мир

Стало известно об истощении запасов снарядов США

Bloomberg: США истощили свой запас снарядов за несколько месяцев
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Nir Elias / Reuters

Запасы снарядов в США были истощены в последние месяцы на фоне конфликтов на Украине и в Израиле. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, США не могут производить артиллерийские снаряды с достаточной для противостояния России скоростью, при том, что мобилизация военно-промышленного комплекса в стране сопоставима по своим масштабам с периодом Второй мировой войны.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что теоретическая вероятность втягивания Запада в конфликт с Россией существует, но это маловероятно.

В конце мая президент США разрешил Украине наносить удары американским оружием по целям на российской территории. Однако цели должны располагаться только возле Харьковской области.

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      Юлия Мискевич
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