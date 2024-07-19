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16:53, 19 июля 2024Силовые структуры

Второй фигурант задержан по делу директора Института биохимической технологии

ТАСС: по делу главы ИБХТН РУДН Станишевского задержан еще один фигурант
Начало событий в новости Директора ИБХТН РУДН отправили под домашний арест

Фото: Vladimir Andreyev / ТАСС

Правоохранительные органы задержали второго фигуранта уголовного дела о мошенничестве, по которому проходит директор Института биохимической технологии и нанотехнологии Российского университета дружбы народов (ИБХТН РУДН) Ярослав Станишевский. Об этом сообщает ТАСС.

Данные о личность задержанного не раскрываются.

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест Станишевского до 9 августа. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По данным следствия, он с сообщниками сообщил ложные сведения о критериях соответствия организации для участия в программе с целью получения субсидии. Таким образом они пытались похитить деньги, предоставленные в качестве субсидий.

Известно, что профессор возглавляет ИБХТН с 2015 года. О его задержании стало известно ранее.

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      Любовь Ширижик
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