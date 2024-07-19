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15:02, 19 июля 2024Силовые структуры

В Москве задержали директора ИБХТН РУДН

В Москве задержали директора ИБХТН РУДН Станишевского за мошенничество

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали доктора химических наук директора Института биохимической технологии и нанотехнологии Российского университета дружбы народов (ИБХТН РУДН) Ярослава Станишевского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас со Станишевским проводят следственные действия в рамках расследования дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следователи ходатайствуют о помещении мужчины под домашний арест

Известно, что Станишевский возглавляет ИБХТН с 2015 года.

Ранее сообщалось, что Бутырский суд Москвы признал экс-главу научно-исследовательского института точных приборов (НИИ ТП), входящего в корпорацию «Роскосмос», Анатолия Шишанова виновным в злоупотреблении своими полномочиями и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

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