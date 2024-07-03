Экс-главе одного из НИИ «Роскосмоса» вынесли приговор

Экс-главу НИИ точных приборов Шишанова приговорили к пяти годам колонии

Бутырский суд Москвы признал экс-главу научно-исследовательского института точных приборов (НИИ ТП), входящего в корпорацию «Роскосмос», Анатолия Шишанова виновным в злоупотреблении своими полномочиями и приговорил его к пяти годам лишения свободы, сообщает РИА Новости.

«Шишанов Анатолий Васильевич получил пять лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в суде.

Отмечается, что в течение двух лет ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях. Его пособнику Гомозову Олегу назначили наказание в виде четырех лет колонии.

Ранее в Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Бирского района, который отказывался признавать дома аварийными и расселять жителей, несмотря на жалобы.