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00:54, 3 июля 2024Силовые структуры

Экс-главе одного из НИИ «Роскосмоса» вынесли приговор

Экс-главу НИИ точных приборов Шишанова приговорили к пяти годам колонии

Фото: Pixabay

Бутырский суд Москвы признал экс-главу научно-исследовательского института точных приборов (НИИ ТП), входящего в корпорацию «Роскосмос», Анатолия Шишанова виновным в злоупотреблении своими полномочиями и приговорил его к пяти годам лишения свободы, сообщает РИА Новости.

«Шишанов Анатолий Васильевич получил пять лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в суде.

Отмечается, что в течение двух лет ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях. Его пособнику Гомозову Олегу назначили наказание в виде четырех лет колонии.

Ранее в Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Бирского района, который отказывался признавать дома аварийными и расселять жителей, несмотря на жалобы.

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      Марина Совина
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