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20:07, 1 июля 2024Силовые структуры

Российского чиновника осудят за злоупотребления при расселении аварийных домов

В Башкирии осудят экс-первого замглавы администрации района за злоупотребления

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Бирского района, который отказывался признавать дома аварийными и расселять жителей, несмотря на жалобы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 2012 по 2019 годы обвиняемый, несмотря на неоднократные обращения жильцов 13 многоквартирных домов, а также заключения независимых экспертиз, не принимал необходимых мер к расселению. Чиновник формально проводил осмотры и под видом коллегиального мнения принимал решения об отсутствии оснований для признания домов аварийными и подлежащими сносу. Позднее специалисты подтвердили, что недвижимость уже тогда находилась в аварийном состоянии.

Ранее Биробиджанский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего мэра столицы Еврейской автономной области Александра Головатого за злоупотребление полномочиями.

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