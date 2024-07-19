Директора ИБХТН РУДН отправили под домашний арест

В Москве отправили под домашний арест директора ИБХТН РУДН Станишевского

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест доктора химических наук, директора Института биохимической технологии и нанотехнологии Российского университета дружбы народов (ИБХТН РУДН) Ярослава Станишевского. Об этом сообщает ТАСС.

Станишевский арестован до 9 августа. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным следствия, Станишевский с сообщниками сообщили ложные сведения о критериях соответствия организации для участия в программе с целью получения субсидии. Таким образом они пытались похитить деньги, предоставленные в качестве субсидий.

Известно, что профессор возглавляет ИБХТН с 2015 года. О его задержании стало известно ранее.

3 июля Бутырский суд Москвы признал экс-главу научно-исследовательского института точных приборов (НИИ ТП), входящего в корпорацию «Роскосмос», Анатолия Шишанова виновным в злоупотреблении своими полномочиями и приговорил его к пяти годам лишения свободы.