Вышел трейлер комедии с последней ролью Пухляша

Вышел трейлер комедии с Нагиевым и Пухляшом «Зять»

Опубликован трейлер комедии «Зять». Ролик размещен на YouTube-канале компании Central Partnership.

В ленте задействованы Дмитрий Нагиев, Ян Цапник, Дарья Петриченко. Также в картине сыграл Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш — шоумен, обретший популярность после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno. Это стало его последней ролью в кино — Красилова не стало 18 декабря 2023 года.

«Зять» повествует о примерном семьянине Олеге, чья дочь влюбляется в его некогда лучшего друга и ровесника Антона. «Их бурная во всех отношениях молодость была настолько яркой, что Олег предпочитает держать ее в тайне от семьи», — указано в описании к трейлеру.