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18:59, 19 июля 2024Бывший СССР

Задержанный на Украине мэр показал следы побоев

Задержанный мэр Белгорода-Днестровского Граждан показал следы побоев

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Задержанный мэр украинского города Белгород-Днестровский в Одесской области Виталий Граждан показал следы побоев. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео зафиксированы телесные повреждения Граждана, полученные им после задержания. Предположительно, фиксирование повреждений произошло в помещении суда.

Граждан получил повреждения на запястьях и левой части груди в районе сердца. Также гематомами покрыта значительная часть лица чиновника.

Днем 19 июля сотрудники Службы безопасности Украины задержали Граждана в его кабинете. Причины задержания не уточняются.

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      Юрий Леонов
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