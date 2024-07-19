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14:25, 19 июля 2024Силовые структуры

Замдиректора Фонда капитального ремонта Подмосковья арестовали

В Москве суд арестовал замглавы Фонда капитального ремонта Подмосковья Дымнича

Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В Москве суд арестовал заместителя главы Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Дымнич будет под стражей до 17 сентября. Он проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, Дымнич совместно с иными фигурантами разработал схему по получению взятки в особо крупном размере от организации, осуществляющей капитальные ремонты многоквартирных домов на территории Московской области. Взамен они обещали предпринимателям общее покровительство при исполнении и оплате договоров.

О задержании замглавы Фонда капитального ремонта Московской области стало известно 18 июля.

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