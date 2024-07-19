Замдиректора Фонда капитального ремонта Подмосковья обвинили во взяточничестве

Замглавы Фонда капитального ремонта Подмосковья Дымничу вменяется взятка

Заместителю главы Фонда капитального ремонта Московской области Мстиславу Дымничу вменяется взятка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Он проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, Дымнич совместно с иными фигурантами разработал схему по получению взятки в особо крупном размере от организации, осуществляющей капитальные ремонты многоквартирных домов на территории Московской области. Взамен они обещали предпринимателям общее покровительство при исполнении и оплате договоров.

Ранее стало известно, что Дымнича поместили в СИЗО до 17 сентября. О задержании замглавы Фонда капитального ремонта Московской области сообщалось 18 июля.