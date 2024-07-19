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06:18, 19 июля 2024Бывший СССР

Жители центра Одессы остались без воды

Мэр Одессы Труханов: центр город остался без воды из-за масштабной аварии

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Жители центральной части Одессы временно остались без воды из-за масштабной аварии. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что отключение водоснабжения произошло в результате прорыва магистральной водопроводной трубы. Градоначальник указал, что чугунные трубы более чувствительны к изменениям температуры, а проведение ремонтных работ в случае их повреждений занимает больше времени.

Он уточнил, что воды лишились жители Хаджибейского и Киевского районов, а также Приморского района, включая центральную часть города, и некоторых прилегающих к нему улиц.

В июне украинский экономист Алексей Кущ сообщал о «тотальной социальной катастрофе» в одном из киевских жилых массивов. По его словам, в жилмассиве Позняки регулярно происходят перебои с электричеством и водоснабжением.

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      Марина Совина
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