Жители центра Одессы остались без воды

Мэр Одессы Труханов: центр город остался без воды из-за масштабной аварии

Жители центральной части Одессы временно остались без воды из-за масштабной аварии. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что отключение водоснабжения произошло в результате прорыва магистральной водопроводной трубы. Градоначальник указал, что чугунные трубы более чувствительны к изменениям температуры, а проведение ремонтных работ в случае их повреждений занимает больше времени.

Он уточнил, что воды лишились жители Хаджибейского и Киевского районов, а также Приморского района, включая центральную часть города, и некоторых прилегающих к нему улиц.

В июне украинский экономист Алексей Кущ сообщал о «тотальной социальной катастрофе» в одном из киевских жилых массивов. По его словам, в жилмассиве Позняки регулярно происходят перебои с электричеством и водоснабжением.