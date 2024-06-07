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04:17, 7 июня 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о «тотальной социальной катастрофе» в Киеве

Аналитик Кущ: в киевском жилмассиве произошла тотальная социальная катастрофа

Фото: Leah Millis / Reuters

В одном из киевских жилых массивов разворачивается «тотальная социальная катастрофа». Об этом рассказал украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Он уточнил, что речь идет о жилмассиве Позняки, где происходят перебои с электричеством и водоснабжением. «Электроэнергию дают на пару часов ночью и днем», — указал эксперт, добавив, что из-за этого в высотных домах периодически не работают лифты.

При этом, продолжил он, в Днепропетровской области уже несколько дней не отключают электричество. Экономист отметил, что предприятия региона и операторов по распределению энергии в Киеве контролирует один и тот же человек.

Он напомнил, что формально лимиты на потребление определяет национальная энергетическая компания «Укрэнерго», однако, как утверждает Кущ, делается это в случайном порядке. «По слухам, в прошлый раз во время массовых отключений электроэнергии заносили "чемоданы" для получения лимитов куда надо. Вот в это я верю. Кстати, почему мэр молчит?» — задался он вопросом.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко предупредил, что летом могут увеличиться сроки отключения электроэнергии. По его словам, сейчас украинцы проводят в день без света по семь часов, но уже в июле их могут ждать десятичасовые отключения электричества.

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      Марина Совина
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