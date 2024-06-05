Украинцев предупредили о возможном увеличении сроков отключения электроэнергии

Попенко: на Украине в июле могут ввести десятичасовые отключения электроэнергии

На Украине летом могут увеличить сроки отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг республики Олег Попенко в эфире YouTube-канала «Новости.live».

По его словам, в настоящее время украинцы проводят в день без света по семь часов. Однако уже в июле, отметил Попенко, в стране могут ввести десятичасовые отключения электричества.

«У нас нет генерации, мы не можем импортом покрыть наши потребности. Просто физически нечего подать в сеть», — подчеркнул глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины.

Ранее стало известно, что украинские чиновники посоветовали жителям готовиться к ухудшению ситуации с электроэнергией. Как передавала британская газета Financial Times, к зиме населению страны грозит «жизнь в холоде и темноте» с включениями света на срок от двух до четырех часов в день.