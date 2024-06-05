Украинцам посоветовали готовиться к жизни в холоде и темноте

FT: к зиме Украине стоит готовиться к жизни в холоде и темноте

К зиме жителям Украины стоит готовиться «к жизни в холоде и темноте». Об этом со ссылкой на украинских чиновников сообщает британская газета Financial Times (FT).

По словам одного из чиновников украинского правительства, субботняя атака на объекты энергоинфраструктуры республики оказалась разрушительной. Его коллега допустил, что «к зиме жители страны будут проводить без электричества большую часть дня».

По словам руководителя отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова, властям Украины придется повышать тарифы, несмотря на непопулярность такой меры среди населения.