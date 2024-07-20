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14:09, 20 июля 2024Силовые структуры

В связи с ДТП с двумя автобусами в российском городе возбудили дело

СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием двух автобусов в Ижевске

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух рейсовых автобусов в Ижевске. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Удмуртии.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В результате столкновения одного из автобусов под управлением 40-летнего водителя со световой опорой получили телесные повреждения семь пассажиров, пять из которых госпитализированы», — сказано на сайте ведомства. Уточняется, что пострадавшая в ДТП 72-летняя женщина получила тяжелые травмы.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Авария произошла утром в субботу. Ранее сообщалось, что водитель попавшего в ДТП автобуса не справился с управлением. По предварительным данным, он уснул за рулем.

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      Никита Савин
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