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16:12, 20 июля 2024Мир

Сторонники Макрона стали председателями парламентских комиссий

Сторонники Макрона стали председателями восьми парламентских комиссий

Фото: No. 10 Downing Street / Globallookpress.com

Сторонники президента Франции Эммануэля Макрона по коалиции «Вместе за республику» и представители «Нового народного фронта» (левые) стали председателями восьми постоянных парламентских комиссий Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции. Об этом стало из заявления, опубликованного на официальном сайте законодательного органа.

Депутаты Флоран Будье, Жан-Мишель Жак, Антуан Арман и Сандрин Ле Фер от коалиции президента возглавят соответственно комиссию по законодательству, комиссию по вопросам обороны, комиссию по делам экономики и комиссию по долгосрочному развитию и благоустройству территорий.

Председательство в комиссиях по социальным делам и по иностранным делам также отошло союзникам французского лидера Полю Кристоф (партия «Горизонты») и Жан-Ноэлю Барро (от фракции «Демократы») соответственно.

Главой комиссии по финансам, которая считается наиболее важной и традиционно отходит оппозиции, стал левый депутат Эрик Кокрель. В свою очередь, комиссию по делам культуры возглавит Фатиа Келуа-Аши от социалистов.

Ранее стало известно, что коалиция Макрона договорилась о разделении власти в Национальном собрании с правоцентристами. Отмечается, что таким образом планируется исключить радикальные партии из централизованного коалиционного правительства.

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      Виктория Кондратьева
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