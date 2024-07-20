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02:12, 20 июля 2024Экономика

Тысячи банкоматов JPMorgan Chase вышли из строя

Bloomberg: тысячи банкоматов JPMorgan Chase вышли из строя из-за сбоя Microsoft

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Тысячи банкоматов JPMorgan Chase вышли из строя после сбоя в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, сбой произошел в пятницу, в настоящий момент большинство банкоматов функционируют.

Отмечается, что у банка около 16 тысяч банкоматов в 48 штатах.

Из-за глобального сбоя в работе операционной системы Windows 19 июля десятки тысяч пассажиров скопились в аэропортах по всему миру, перестали проходить банковские операции, а больницы отправляют пациентов домой.

Сбой в работе Windows затронул не только крупные сети аэропортов и медицинских учреждений. Пользователи из Австралии сообщили о перебоях в работе сети быстрого питания KFC.

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      Юлия Мискевич
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