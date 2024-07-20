В Белгородской области отменили ракетную опасность

Гладков: ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области

Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области спустя 49 минут. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

ГУМЧС по региону сообщал о запуске сирены ракетной опасности на всей территории Белгородской области в 3:03 по московскому времени. «Вся территория Белгородской области — отбой ракетной опасности», — отметил губернатор.

Ранее три человека пострадали в результате обстрела Шебекино Вооруженными силами Украины (ВСУ). По словам губернатора, пострадавших госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. Кроме того, в российском городе загорелись два частных дома. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.