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04:27, 20 июля 2024Россия

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Гладков: ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области спустя 49 минут. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

ГУМЧС по региону сообщал о запуске сирены ракетной опасности на всей территории Белгородской области в 3:03 по московскому времени. «Вся территория Белгородской области — отбой ракетной опасности», — отметил губернатор.

Ранее три человека пострадали в результате обстрела Шебекино Вооруженными силами Украины (ВСУ). По словам губернатора, пострадавших госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. Кроме того, в российском городе загорелись два частных дома. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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