В Белоруссии рассказали о контактах по вопросу приговоренного немца

МИД Белоруссии: Минск ведет консультации с Германией по приговоренному немцу

Белоруссия ведет консультации с Германией по вопросу приговоренного к смертной казни немца Рико Кригере. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз.

Глаз рассказал о контактах Минска с Германией по приговоренному за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) немцу. Он подчеркнул, что контакты ведутся по линии дипломатических ведомств обеих стран.

«С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены», — заявили в МИД Белоруссии. Глаз добавил, что Минск обеспечил немецким дипломатам консульский доступ к Кригере.

30-летнего Кригере осудили по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии и приговорили к смертной казни. Мужчина в качестве наемника служил в запрещенном в Белоруссии полку имени Кастуся Калиновского в составе ВСУ.