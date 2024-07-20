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03:27, 20 июля 2024Россия

В Севастополе объявляли ракетную опасность

Губернатор Развожаев: в Севастополе объявили и отменили ракетную опасность

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В Севастополе была объявлена ракетная опасность, которую позднее отменили. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Угрозу применения баллистической ракеты объявляли в 2:43 по московскому времени. Спустя пять минут тревога была отменена.

«Отбой опасности по баллистике!», — написал Развожаев.

В полдень 23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. ВСУ выпустили по городу пять ракет ATACMS. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки упали на отдыхающих.

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      Евгений Силаев
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