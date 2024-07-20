Задержанного мэра украинского города обвинили в рэкете

СБУ: мэра города Белгород-Днестровский Граждана задержали по подозрению в рэкете

Мэра города Белгород-Днестровский в Одесской области Виталия Граждана задержали по подозрению в рэкете. Об этом стало известно из сообщения Службы безопасности Украины (СБУ), опубликованного в официальном Telegram-канале ведомства.

«СБУ и Нацполиция [Национальная полиция Украины] задержали мэра, занимавшегося рэкетом в Одесской области», — говорится в заявлении.

По информации службы, Граждан возглавлял группировку, намеревавшуюся незаконно завладеть местной базой отдыха на берегу Черного моря.

Ранее Граждан показал следы побоев. На видео зафиксировали телесные повреждения, которые мужчина получил после задержания.