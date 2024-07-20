Жена Байдена проведет в Париже сбор средств для его избирательной кампании

Жена Байдена проведет в Париже сбор средств для избирательной компании мужа

Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден проведет в Париже мероприятие по сбору средств на избирательную кампанию своего мужа. Об этом информирует CNN, ссылаясь на предвыборный штаб Джо Байдена.

Как сообщили журналисты, пожертвования на избирательные кампании в США могут делать только американцы. Поэтому, чтобы обеспечить соблюдение федерального закона о выборах, тем, кто захочет участвовать в мероприятии, придется предъявить копию страницы паспорта с фото.

Отмечается, что сбор средств запанирован «на период неопределенности для предвыборной кампании Байдена, когда пожертвования иссякают» и все большее число демократов призывают политика выйти из гонки.

19 июля Байден рассказал о намерении продолжить свою избирательную кампанию, приостановленную на фоне покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа.

При этом телекомпания NBC сообщила, что избирательная кампания Байдена столкнулась с сокращением пожертвований после провала на дебатах с Дональдом Трампом. К примеру, один из источников назвал ситуацию со спонсорами и пожертвованиями «катастрофой».