Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:23, 21 июля 2024Россия

Минобороны сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8

Минобороны России сообщило о сбитом средствами ПВО украинском вертолете Ми-8

Фото: Reuters

Российские средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что средствами ПВО были уничтожены украинский вертолет Ми-8, а также две управляемые авиабомбы «Hammer» французского производства. Кроме того, удалось отразить два реактивных снаряда американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Конашенков добавил, что российские средства ПВО сбили 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ходе брифинга официальный представитель Минобороны также заявил, что российские войска уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Зеленский рискует совершить политическое самоубийство». Кличко допустил проведение референдума для достижения мира

      Штурмовую бригаду ВСУ захотели назвать именем Фарион

      Минобороны сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8

      Раскрыты траты украинцев на уклонение от мобилизации

      На российской федеральной трассе рухнул мост

      Российские военные уничтожили склад с 400 тоннами боеприпасов ВСУ

      Семилетнюю россиянку увезли в больницу с сотрясением мозга из-за удара огурцом

      Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта

      Трансфер сербского футболиста в «Зенит» оказался на грани срыва из-за правительства России

      В украинских и российских Telegram-каналах появились сообщения о призывах к миру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше