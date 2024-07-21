Минобороны сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8

Минобороны России сообщило о сбитом средствами ПВО украинском вертолете Ми-8

Российские средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что средствами ПВО были уничтожены украинский вертолет Ми-8, а также две управляемые авиабомбы «Hammer» французского производства. Кроме того, удалось отразить два реактивных снаряда американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Конашенков добавил, что российские средства ПВО сбили 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ходе брифинга официальный представитель Минобороны также заявил, что российские войска уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ.