В США рассказали о раздражении Байдена из-за Обамы

NYT: Байден считает Обаму кукловодом кампании, направленной против него

Президент США Джо Байден подозревает бывшего американского лидера Барака Обаму одним из организаторов кампании против него. Такое мнение озвучило издание New York Times (NYT).

Как сообщает издание, Байден предполагает, что утечки информации, которые появляются в СМИ в последнее время, являются организованными. Таким образом, по мнению американского лидера, его хотят склонить к решению об отставке.

«Он считает конгрессмена Нэнси Пелоси, бывшего спикера Палаты представителей, главным зачинщиком, но также раздражен и поведением мистера Обамы, считая его кукловодом кампании», — отмечается в статье.

Ранее американский журналист Такер Карлсон раскрыл мнение Обамы о президенте США. Журналист заявил, что бывший американский лидер не верит в победу Байдена на президентских выборах.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Джо Байден и Дональд Трамп рассматриваются в качестве главных кандидатов на этот пост.

