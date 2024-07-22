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14:39, 22 июля 2024Бывший СССР

Экс-глава Генштаба Грузии заявил о ненужности жертв Украины в конфликте с Россией

Экс-глава Генштаба Грузии Николеишвили заявил о ненужности жертв Украины в СВО

Фото: Jeff Overs / BBC / Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского о потенциальном окончании «горячей фазы» конфликта с Россией и возможном начале переговоров с Москвой ставят под вопрос необходимость понесенных Киевом жертв в ходе конфликта. Об этом заявил бывший глава Генштаба Грузии Леван Николеишвили, его слова передает издание «Взгляд».

По его словам, подобные заявления Зеленского оставляют открытым вопрос, ради чего Украина понесла столько жертв в ходе противостояния с РФ. Он также припомнил слова ряда украинских экспертов, предрекавших Киеву победу и возвращение территорий, добавив, что многие из них смеялись и не воспринимали всерьез усилия Тбилиси по сохранению мира.

Хочу спросить и у бессовестных политиков и экспертов: что, до конца года Украина победит Россию? Или вернет территории? Тогда зачем было нужно столько жертв, если Украина была обречена на договоренности с Россией?

Леван Николеишвилибывший руководитель Генштаба Грузии

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что приход Дональда Трампа к власти в США позволит достичь мира на Украине. Он подчеркнул, что подобное развитие событий позволит успокоить ситуацию в регионе и изменить отношение стран Запада к Грузии.

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      Артём Верейкин
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