Экс-полицейский открыл стрельбу в доме престарелых в Хорватии

HRT: в Хорватии пять человек погибли в результате стрельбы в доме престарелых

В городе Дарувар на севере Хорватии экс-полицейский пробрался в частный дом престарелых и открыл огонь, в результате стрельбы погибли пять человек, подозреваемый задержан, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает HRT.

«Управление полиции Бьеловарско-Билогорское сегодня 22 июля в 10.10 (11.10 по Москве) получило сигнал, что мужчина из огнестрельного оружия убил и ранил несколько человек в доме для престарелых и инвалидов. [Подозреваемый в свершении преступления] находится под надзором полиции», — сообщили журналистам представители пресс-службы местного управления МВД.

В апреле полицейский, который дежурил в участке в турецком городе Адыяман, открыл огонь по своим коллегам. В результате нападения двое стражей правопорядка погибли, еще восемь получили ранения. Также сообщалось, что открывший огонь сотрудник поссорился с главным инспектором отделения, что скорее всего и стало причиной нападения.