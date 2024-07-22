Иран назвал условия для прекращения ударов хуситов по Израилю

МИД Ирана: удары хуситов прекратятся, когда Израиль остановит агрессию

Удары хуситов из правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» прекратятся, когда Израиль остановит свою агрессию. С таким заявлением на пресс-конференции выступил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, его цитирует агентство Nour News.

«Как только израильский режим прекратит свою агрессию, правительство национального спасения Йемена также прекратит свои атаки на этот режим», — сказал дипломат, назвав США ответственными за «преступные действия израильского режима» и главным препятствием в деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

20 июля Израиль совместно с США совершил атаку с воздуха на склады топлива в порту йеменского города Ходейда. Хуситы пообещали нанести ответный удар.