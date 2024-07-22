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18:05, 22 июля 2024Мир

Иран назвал условия для прекращения ударов хуситов по Израилю

МИД Ирана: удары хуситов прекратятся, когда Израиль остановит агрессию

Фото: Iranian Army Office / Globallookpress.com

Удары хуситов из правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» прекратятся, когда Израиль остановит свою агрессию. С таким заявлением на пресс-конференции выступил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, его цитирует агентство Nour News.

«Как только израильский режим прекратит свою агрессию, правительство национального спасения Йемена также прекратит свои атаки на этот режим», — сказал дипломат, назвав США ответственными за «преступные действия израильского режима» и главным препятствием в деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

20 июля Израиль совместно с США совершил атаку с воздуха на склады топлива в порту йеменского города Ходейда. Хуситы пообещали нанести ответный удар.

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      Глеб Бажуткин
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