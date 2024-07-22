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14:30, 22 июля 2024Мир

Камалу Харрис назвали «реинкарнацией» Барака Обамы

Политолог Рар: для Запада Харрис станет «реинкарнацией» Барака Обамы
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал выход действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки и поддержку им кандидатуры вице-президента Камалы Харрис на пост главы государства от Демократической партии.

Собеседник издания указал, что либералы из Европы считают Харрис «спасительницей от диктатора» — экс-президента США Дональда Трампа. Помощь в том, чтобы она выиграла выборы, по его мнению, будут активно оказывать западные элиты, для которых она «реинкарнация прежнего президента и любимца либерального Запада Барака Обамы».

Аналитик подчеркнул, что западные СМИ сейчас начнут активно прославлять Харрис и усиливать критику в адрес Трампа.

Ранее стало известно, что Байден принял решение снять свою кандидатуру с выборов после того, как в течение нескольких дней изучал результаты социологических опросов. В них указывалось, что у нынешнего президента нет шансов обойти соперника, республиканца Трампа.

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      Анастасия Алимпиева
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