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21:52, 22 июля 2024Мир

КСИР перехватил танкер в Персидском заливе

Reuters: КСИР перехватил следовавший под флагом Того танкер в Персидском заливе

Фото: Wana News Agency / Reuters

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана перехватили в Персидском заливе танкер, следовавший под флагом Того. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что перехват произошел в 113 километрах к юго-западу от Иранского города Бушер. Судно с грузом следовало в Шарджу (ОАЭ).

Обслуживающая танкер компания Ambrey заявила, что произошедшее не имеет под собой политического подтекста. Предполагается, что перехват произошел в рамках борьбы в контрабандой.

Ранее в июне власти Канады признали КСИР террористической организацией. Министр общественной безопасности страны Доминик Леблан отметил, что Канада сделает все, что в ее силах, для борьбы с корпусом.

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      Евгений Силаев
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