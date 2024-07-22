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08:59, 22 июля 2024Мир

Маск назвал взносы США в НАТО абсурдно высокими

Маск: взносы США в НАТО абсурдно высоки, Европа может сама платить за оборону

Фото: David Swanson / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск оценил суммы, которые США и другие страны НАТО вкладывают в функционирование альянса. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, вносимая Соединенными Штатами сумма «абсурдно выше». «Почему американские налогоплательщики платят за оборону Европы, когда Европа вполне способна сделать это сама?» — задался он вопросом.

Бизнесмен фактически повторил позицию кандидата в президенты США Дональда Трампа. Бывший советник Белого дома Джон Болтон рассказал, что экс-глава Белого дома считает НАТО «сборищем неблагодарных европейцев».

В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен выразил мнение, что Вашингтон может отказаться от помощи Киеву, если Трамп снова займет пост президента страны.

Ранее стало известно, что Испании трудно выполнить показатели в два процента ВВП на оборону к 2029 году в рамках членства в НАТО, так как новый государственный бюджет не одобрен парламентом. Таким образом, Испания находится на дне списка членов НАТО по проценту трат на оборону, обходя только Люксембург и Бельгию.

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      Марина Совина
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