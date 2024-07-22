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14:34, 22 июля 2024Мир

МИД Польши рассказал об условии для улучшения отношений с Белоруссией

МИД Польши: отношения с Белоруссией улучшатся после выдачи нелегального мигранта
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Условием нормализации и улучшения отношений между Польшей и Белоруссией является выдача Минском нелегального мигранта, который нанес в конце мая на границе двух стран ранение ножом военнослужащему польской армии. Об этом заявил замглавы МИД республики Анджей Шейна в эфире радиостанции Radio Zet.

«Без этого [выдачи Польше мигранта] не будет никакой нормализации отношений», — рассказал замглавы внешнеполитического ведомства.

По его словам, Варшава располагает инструментами давления на Минск, чтобы добиться этого решения. В частности, Шейна указал на возможное закрытие границы для товаров из Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и Литва не демонстрируют «взаимности» в отношениях с Белоруссией в решении проблем с помощью дипломатии, поэтому приходится «держать порох сухим». Президент добавил, что республика вступит в войну, только когда войска другого государства зайдут на ее территорию.

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      Дарья Устьянцева
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