МИД Польши рассказал об условии для улучшения отношений с Белоруссией

МИД Польши: отношения с Белоруссией улучшатся после выдачи нелегального мигранта

Условием нормализации и улучшения отношений между Польшей и Белоруссией является выдача Минском нелегального мигранта, который нанес в конце мая на границе двух стран ранение ножом военнослужащему польской армии. Об этом заявил замглавы МИД республики Анджей Шейна в эфире радиостанции Radio Zet.

«Без этого [выдачи Польше мигранта] не будет никакой нормализации отношений», — рассказал замглавы внешнеполитического ведомства.

По его словам, Варшава располагает инструментами давления на Минск, чтобы добиться этого решения. В частности, Шейна указал на возможное закрытие границы для товаров из Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и Литва не демонстрируют «взаимности» в отношениях с Белоруссией в решении проблем с помощью дипломатии, поэтому приходится «держать порох сухим». Президент добавил, что республика вступит в войну, только когда войска другого государства зайдут на ее территорию.