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19:43, 22 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали дестабилизирующими призывы к соблюдению прав русских

Стефанишина посетовала на призывы соблюдать права русскоязычных на Украине

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина посетовала на призывы европейских политиков соблюдать языковые права русскоязычных граждан. Об этом она заявила во время брифинга, передает ТАСС.

По ее словам, на сегодняшний день для русских на Украине не существует каких-либо ограничений. При этом Стефанишина признала, что в стране «есть определенные ограничения по языку из некоторых соображений безопасности».

«Когда те или иные бывшие политики или действующие европейские политики начинают цепляться за такие маленькие вещи, это лишь дестабилизирует. Если мы в законодательство внесем какие-то нормы, касающиеся русского национального меньшинства, от этого война не завершится», — добавила она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал всех выступающих с мирными инициативами по Украине учитывать проблемы прав русских и национальных меньшинств в республике. По его мнению, их замалчивание «обесценивает уже предложенные мирные инициативы» по разрешению украинского кризиса.

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      Алевтина Запольская
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