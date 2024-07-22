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17:42, 22 июля 2024Бывший СССР

На Украине прокомментировали мирные инициативы экс-премьера Великобритании

Стефанишина: мирное предложение Джонсона — это его собственная инициатива
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Hollie Adams / Reuters

Предложения экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона по урегулированию конфликта на Украине не имеют отношения к официальной позиции Лондона. Так мирные инициативы Джонсона прокомментировала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает «Интерфакс-Украина».

«Бывший премьер Джонсон действует исключительно по собственной инициативе, это его собственные мысли. Мы должны ценить его смелость», — заявила чиновница.

Она выразила уверенность, что экс-премьер действует «в наилучших интересах украинского народа».

Ранее Джонсон заявил, что экс-президент США Дональд Трамп сможет урегулировать украинский конфликт в случае своего переизбрания. По его мнению, приемлемыми для Запада условиями окончания конфликта являются отказ Киева от выхода на границы 1991 года и сохранение за Украиной права на членство в ЕС и НАТО.

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      Глеб Палехов
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