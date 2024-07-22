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16:00, 22 июля 2024Мир

На Западе призвали Зеленского признать изменение границ Украины

TV Berlin: Зеленский должен смириться с изменением границ Украины

Фото: Clodagh Kilcoyne / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен смириться с изменением границ своей страны по завершении военного конфликта. С таким заявлением в эфире TV Berlin выступил бывший глава немецкой федеральной службы по защите Конституции Ханс-Георг Маасен.

«Он должен смириться с тем, что после войны границы будут другими», — сказал бывший правоохранитель, также призвав украинские власти «сосредоточиться на прекращении огня» и не втягивать Запад в конфликт.

«В наших интересах, чтобы Германия и НАТО не участвовали в этом конфликте. Это не наша война. Господину Зеленскому придется самому разобраться с ситуацией», — добавил Маасен.

Ранее бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что западные союзники не смогут спасти Украину от военного поражения в конфликте с Россией.

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      Виктория Кондратьева
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