Россиянин выиграл в лотерею миллионы рублей и не забрал деньги

Житель Новосибирской области выиграл в лотерею миллионы рублей и не забрал приз

Житель Новосибирской области выиграл в лотерею миллионы рублей и еще не обратился за призом. Об этом сообщает Atas.Info.

Россиянин, чье имя не раскрывается, купил лотерейный билет за 100 рублей и в итоге стал обладателем выигрыша в размере пяти миллионов рублей. Мужчина еще не забрал деньги в центре. Представители лотереи считают, что он может пока не знать о своем везении. Счастливый билет участник приобрел через мобильное приложение.

Ранее двое жителей Новосибирской области выиграли в лотерею миллионы рублей. А житель Нижнего Новгорода выиграл в лотерею около 18 миллионов рублей и тоже не забрал деньги.