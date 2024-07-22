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07:41, 22 июля 2024Силовые структуры

Россиянину дали срок за забитых 24 года назад кувалдой школьниц

В Красноярске россиянину дали 13 лет за двух забитых 24 года назад школьниц

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Красноярске россиянину дали 13 лет колонии строгого режима за расправу 24-летней давности. Об этом в понедельник, 22 июля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Как установил суд, 26 июня 2000 года две 16-летние девушки пришли в гараж к осужденному, которому в тот момент было 19 лет и потребовали отдать долг в 800 рублей. Не желая возвращать деньги молодой человек взял кувалду и забил ей школьниц, нанеся сильные удары по голове. После злоумышленник сбросил получивших не совместимые с жизнью травмы девушке в яму и скрылся.

В этот же день в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении своей несовершеннолетней дочери и ее подруги. Но на протяжении нескольких лет преступление оставалось нераскрытым. При повторном изучении материалов уголовного дела получены данные о том, что девушки стали жертвами преступления и к их гибели причастен 42-летний житель города Красноярска, ранее проживавший в Кодинске.

В ходе допроса он признался в совершенных убийствах и показал место, где сокрыл тела. Костные останки девушек, а также их личные вещи – часы, два комплекта обуви, предметы одежды удалось обнаружить в яме на глубине 5,5 метров.

30 мая сообщалось, что напавшего на таксиста 19 лет назад россиянина приговорили к 25 годам.

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      Владимир Седов
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