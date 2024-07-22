«Иди и смотри»: ВС России наступают на авдеевском направлении

Вооруженные силы (ВС) России наступают на авдеевском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

Уточняется, что сейчас проходят бои в центре Новоселовки Первой. Как подчеркивает источник, ВС РФ успешно продвигаются вперед. Кроме того, российские военные подошли к Воздвиженке. Отмечается, что боестолкновения проходят на подступах к населенному пункту.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли серию ракетных ударов в Харьковской области по местам расположения украинских войск. Кроме того, были поражены объекты противника в Чугуевском районе региона.

22 июля на Украине признали продвижение ВС России на торецком направлении. По информации украинского аналитического проекта DeepState, российские войска продолжили наступать в Нью-Йорке и Зализном.