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20:40, 22 июля 2024Мир

В США заявили о готовности защищать Японию с помощью ядерного оружия

Помощник госсекретаря Критенбринк: США готовы защищать Японию с ядерным оружием

Фото: Marco Garcia / Reuters

США готовы защищать Японию с применением любых средств, включая ядерное оружие. Об этом заявил помощник государственного секретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк, передает Reuters.

«Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы, и мы полны решимости использовать все имеющиеся в распоряжении Америки средства, включая ядерные, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств», — рассказал дипломат.

С соответствующим заявлением Критенбринк выступил по случаю скорого визита госсекретаря США Энтони Блинкена в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее стало известно, что план США по использованию заводов в Японии для увеличения производства ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot сорвался из-за нехватки критически важного компонента, производимого корпорацией Boeing. В частности, японская Mitsubishi Heavy Industrie производит порядка 30 ракет PAC-3 в год по лицензии американской Lockheed Martin. Собеседники Reuters указали, что компания могла бы производить 60 таких ракет, если бы не нехватка компонентов.

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      Максим Габриелян
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