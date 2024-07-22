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15:57, 22 июля 2024Забота о себе

Врач рассказала о вреде минеральной воды для здоровья

Терапевт Лепилова: бесконтрольное питье минеральной воды повышает давление

Фото: Steve Johnson / Unsplash

Бесконтрольное питье минеральной воды может привести к переизбытку минеральных веществ и оказать негативное влияние на организм. Об этом изданию Ura.ru рассказала Полина Лепилова, врач-терапевт медицинской организации «СберЗдоровье».

По ее словам, чрезмерное употребление минеральной воды может негативно влиять на организм, увеличивая артериальное давление и способствуя образованию камней в почках. Также питье такой воды в больших количествах может плохо сказаться на работе желудка и привести к дисбалансу минеральных веществ в организме.

Перед тем, как ее употреблять необходимо проконсультироваться с врачом — специалист поможет подобрать подходящий состав, степень минерализации и частоту приема, с учетом состояния здоровья и наличия заболеваний

Полина Лепиловаврач-терапевт

Эксперт также добавила, что минеральная вода сама по себе не обладает лечебными свойствами, но она может способствовать восполнению микроэлементов в организме, тем самым оказывая профилактическое воздействие.

Ранее заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова рассказала о том, есть ли разница между кипяченой и бутилированной водой. По ее словам, ни одно научное исследование не смогло отчетливо показать преимущества одной воды над другой, и посоветовала пить ту воду, которая больше нравится.

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      Артём Верейкин
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