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06:32, 23 июля 2024Культура

Актера Ричарда Гира пригласили на буддийский форум в Бурятии

Американского актера Ричарда Гира пригласили на буддийский форум в Бурятии
Ричард Гир

Ричард Гир. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Американского актера Ричарда Гира пригласили на буддийский форум в Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.

Мероприятие будет проходить с 12 по 14 августа в городе Улан-Удэ. «Уважаемый Ричард Гир! Приглашаем вас принять участие в работе Ⅱ Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности"», — говорится в официальном приглашении.

По данным региональных СМИ, актер уже был в Бурятии много лет назад. В опубликованном в соцсетях видео Гир признался поклонникам, что хотел бы повторить поездку в республику.

Ранее сообщалось, что издательство «Бомбора» достигло предварительных договоренностей с представителями и агентами американской певицы Бритни Спирс об издании в России ее мемуаров. Выход книги The Woman in Me запланирован на осень 2024 года.

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      Марина Совина
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