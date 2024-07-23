Американского актера Ричарда Гира пригласили на буддийский форум в Бурятии

Американского актера Ричарда Гира пригласили на буддийский форум в Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.

Мероприятие будет проходить с 12 по 14 августа в городе Улан-Удэ. «Уважаемый Ричард Гир! Приглашаем вас принять участие в работе Ⅱ Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности"», — говорится в официальном приглашении.

По данным региональных СМИ, актер уже был в Бурятии много лет назад. В опубликованном в соцсетях видео Гир признался поклонникам, что хотел бы повторить поездку в республику.

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