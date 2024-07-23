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12:12, 23 июля 2024Бывший СССР

На Украине в три раза выросла доля готовых отказаться от территорий ради мира

КМИС: доля граждан, готовых отказаться от территорий ради мира, выросла в 3 раза

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На Украине доля граждан, готовых отказаться от территорий ради мира, выросла в три раза за последний год. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«После мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Так, к концу 2023 года готовность [украинцев] к уступкам выросла до 19 процентов, в феврале 2024 года — до 26 процентов, в мае 2024 года — до 32 процентов», — говорится в публикации.

Одновременно с этим за год доля резких противников территориальных уступок снизилась с 82 процентов до 55 процентов.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что бывший президент США Дональд Трамп сможет урегулировать украинский конфликт в случае своего переизбрания. По его мнению, приемлемыми для Запада условиями окончания конфликта являются отказ Киева от выхода на границы 1991 года и сохранение за Украиной права на членство в ЕС и НАТО.

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      Глеб Палехов
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