Некоторые пенсионеры в России начнут получать ежемесячную прибавку к выплатам

В РФ введут ежемесячную прибавку для инвалидов I группы и пенсионеров от 80 лет

Госдума приняла поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также некоторых инвалидов I группы. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение коснется указанных лиц за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном. Поправку утвердили в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.

Принять ее думский комитет по труду рекомендовал на заседании, состоявшемся в понедельник, 22 июля.

После достижения 80-летнего возраста российские пенсионеры, которым выплачивается страховая пенсия по старости, имеют право получать в двойном размере ее фиксированную часть вне зависимости от стажа. С 1 января 2024 года ее размер составляет 8134,88 рубля. Согласно законодательству удваивается именно эта сумма.